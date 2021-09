PF e PM apreendem dois carros carregados de maconha

As abordagens iniciaram na região de Florestópolis. Durante a operação, dois veículos fugiram sentido a cidade de Bela Vista do Paraíso, sendo um Polo e um Ônix, ambos de cor branca.

Uma ação conjunta entre Polícia Militar e a Polícia Federal apreendeu dois veículos carregados de maconha na manhã desta quarta-feira (29), em Bela Vista do Paraíso.

As abordagens iniciaram na região de Florestópolis. Durante a operação, dois veículos fugiram sentido a cidade de Bela Vista do Paraíso, sendo um Polo e um Ônix, ambos de cor branca. A operação contou com apoio do helicóptero do BPMOA.

Ao serem abordados foi constatado que os carros estavam carregados com drogas, que seriam comercializadas na região de Londrina. Segundo a PM, o total de maconha apreendida totalizou 1.080 kg.

Os carros e a droga foram levados para o pátio da Polícia Federal. Um dos veículos tinha sido apropriado indevidamente de uma locadora. Os dois homens foram presos.

Cobra News