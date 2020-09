Multi-instrumentista e bom de prosa, João Baptista de Oliveira ficará na história de Tamarana

Quando Tamarana catalogar seus patrimônios históricos e culturais, a sapataria na Rua Arlindo Pereira de Araújo certamente fará parte do seleto acervo dedicado à preservação da memória do município.

E não somente por, através de sua arquitetura simples, fazer lembrar a quem passa pelo Centro que, um dia, a cidade já foi sertão, mas principalmente porque, durante décadas, teve como anfitrião o memorável João Baptista de Oliveira e suas deliciosas histórias.

Seo João Baptista encantou gerações de tamaranenses com causos e perólas de sabedoria. Relatos que devem ter enriquecido de conhecimento até mesmo as paredes de madeira de sua sapataria. Além de bom de prosa, o pioneiro era bom de ouvido. Multi-instrumentista, conseguia fazer música com objetos peculiares como um velho serrote.

Irmão João Baptista também marcou presença com seus dotes musicais na orquestra da Congregação Cristã no Brasil, da qual foi um dos membros mais antigos em Tamarana e colaborou ao longo de anos no corpo administrativo da igreja.

Neste 31 de agosto, João Baptista foi fazer música e prosear em outra dimensão. Aos 86 anos de idade, travou contra a Covid-19 sua última batalha. Estava internado desde o último dia 17, em unidade hospitalar de Londrina.

Ele deixa suas boas lembranças para a esposa, Ana, e para os cinco filhos (uma delas, in memorian) frutos do casamento com Ilone de Alcântara e Oliveira, falecida em 2012. O legado de João Baptista ainda se estende para 11 netos e oito bisnetos.

O enterro do pioneiro está previsto para as 10h30 desta terça-feira (1º), no Cemitério Municipal José Bolotari, onde passará a repousar no mesmo solo tamaranense que, décadas atrás, ajudou a fundar.

Luto oficial – Em sinal de pesar pelo falecimento do senhor João Baptista de Oliveira, o prefeito Beto Siena estabeleceu luto oficial de três dias em Tamarana. Simbólico, o ato está oficializado no decreto municipal 125/2020, publicado na edição desta segunda-feira (31) do Jornal Oficial local (https://tamarana.pr.gov.br/diario-oficial).

Boletim epidemiológico – Também nesta segunda-feira, a Secretaria municipal de Saúde atualizou o boletim de casos de Covid-19 em Tamarana. O município tem quatro óbitos. Outros 52 pacientes estão em tratamento contra a doença, dos quais seis se encontram hospitalizados e outros 46 realizam isolamento domiciliar. Desde o início da pandemia, 77 tamaranenses já se recuperaram do novo coronavírus. Os dados na íntegra estão disponíveis nesta página: https://tamarana.pr.gov.br/arquivos/boletim-covid19