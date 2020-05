A Polícia Rodoviária Federal (PRF), pela Operação Tupã, recuperou na madrugada desta sexta-feira (01) em Ponta Porã (MS) uma caminhonete roubada.

A equipe de policiais rodoviários federais fiscalizava o km 68 da BR 463, quando deu ordem de parada ao veículo I/Toyota Hilux, de placas de Cambé (PR), com um condutor e uma mulher de passageira. O homem, porém, não obedeceu a ordem de parada, jogando o veículo em direção aos policiais, e principiando fuga.

De imediato, a equipe iniciou o acompanhamento tático. O condutor dirigia de forma agressiva, na contramão, forçando os veículos que vinham em direção a Dourados (MS) a irem para fora da pista e não obedecia às ordens emanadas, apesar da sinalização através da sirene e giroflex.

Na altura do km 85, foi possível realizar a abordagem, com o suspeito parando o veículo. Os policiais constataram tratar-se de um veículo roubado, com registro de roubo no dia 19 de abril de 2020 em Apucarana (PR) e de placas falsas, sendo as verdadeiras de California (PR).

O condutor, de 24 anos, e a esposa dele, de 20, disseram que o objetivo era levar a caminhonete roubada até Ponta Porã (MS), mas não informaram quanto receberiam e nem quem ofereceu o serviço ilegal. Eles foram presos e encaminhados para a Polícia Civil de Ponta Porã.