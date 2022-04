Plantão da Clínica Psicológica da UEL retoma atendimento presencial para a comunidade

Serviço é ofertado sempre às quartas-feiras, das 8h às 11h e das 14h às 17h, na Clínica localizada no Centro de Ciências Biológicas. Atendimento é gratuito e feito por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

A Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina (UEL) retomou o serviço de plantão em formato presencial no campus universitário. O plantão psicológico é ofertado sempre às quartas-feiras, das 8h às 11h e das 14h às 17h, na Clínica localizada no Centro de Ciências Biológicas (CCB).

O atendimento é gratuito e feito por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

O plantão psicológico é um atendimento único e imediato para momentos de grande sofrimento psíquico, que não se caracteriza pelo acompanhamento contínuo. O serviço tem como objetivos acolhimento, orientação e encaminhamento. É voltado para as comunidades interna e externa, maiores de 16 anos e moradores de Londrina e região.

Cadastrado como projeto de extensão, ele é coordenado pela professora Maíra Bonafé Sei, do Departamento de Psicologia e Psicanálise, também coordenadora da Clínica Psicológica.

Mais informações no perfil do Plantão Psicológico no Instagram.

Agência Estadual de Notícias