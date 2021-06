PM apreende 36 lápides de túmulos em veículo no Centro de Londrina; um homem foi preso

No interior do carro, foram encontradas duas mochilas contendo 36 lápides de túmulos, bem como 1 martelo, 1 faca e 1 chave de fenda, ferramentas estas supostamente utilizadas para realizar a extração das lápides.

A Polícia Militar prendeu durante a madrugada desta quarta-feira (02/06), por volta das 3h00, um homem de 37 anos suspeito de furto na Avenida Souza Naves no Centro de Londrina.

De acordo com as informações, uma equipe estava em patrulhamento quando visualizou um veículo em atitude suspeita. Foi realizada a abordagem, e em busca pessoal nada foi localizado com o motorista.

Em buscas no interior do carro, foram encontradas duas mochilas contendo 36 lápides de túmulos, bem como 1 martelo, 1 faca e 1 chave de fenda, ferramentas estas supostamente utilizadas para realizar a extração das lápides.

Diante dos fatos e do nervosismo do abordado por não saber explicar a origem dos materiais, foi encaminhado até a delegacia para providências.

