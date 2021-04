PM apreende 955 kg de drogas em Umuarama; cerca de R$ 15 milhões de prejuízo ao crime organizado

Agência Local de Inteligência do 25°BPM recebeu informações anônimas há cerca de 2 meses atrás referente a transporte de ilícitos no bairro Metropolitano, em Umuarama, e que os entorpecentes eram carregados dentro de uma fábrica de sofás.

A Polícia Militar realizou a apreensão dos entorpecentes na tarde deste sábado (24/04), por volta das 13h30 na Rua Egídio Pereira Jardim (Fábrica de Sofá), bairro Metropolitano na cidade de Umuarama.

Foram realizadas diversas diligências e cruzamentos de dados, sendo logrado êxito no começo da tarde deste sábado em abordar o barracão localizado no endereço acima mencionado e prender em flagrante 4 indivíduos que estavam carregando um caminhão Baú Mercedes/1118 com entorpecentes e escondendo a droga com sofás para tentar passar despercebidos em possíveis abordagens policiais.

Os presos foram encaminhados aos procedimentos cabíveis, sendo o entorpecente totalizado em 455,7 kg de cocaína e 500g de skunk, com prejuízo ao crime organizado avaliado em aproximadamente 15 milhões de reais.