PM apreende maconha, munições, dinheiro e celulares no Jardim Morumbi em Londrina; trio é preso

Uma equipe Policial Militar recebeu informações, nesta quinta-feira (10/06), de que dois indivíduos iriam realizar uma transação comercial de celulares na Rua dos Coqueiros no Jardim Morumbi em Londrina, produtos estes que foram roubados na data de 09/06 em uma loja de um shopping localizado na Gleba Palhano.

A equipe deslocou até o local, onde segundo informações, um indivíduo estava indo ao encontro de outro indivíduo, para receber dinheiro proveniente da venda de um dos aparelhos.

Foi visualizado o momento em que o indivíduo chegou e um outro saiu de dentro do condomínio e entregou um pacote de dinheiro para o mesmo e um aparelho celular.

Foi realizada a abordagem onde confessaram que estavam vendendo os celulares e dentro da casa do indivíduo tinha mais três aparelhos. Novas denúncias davam conta de que na Rua José Piloto no Jardim Olímpico haveria um terceiro indivíduo que poderia estar com aparelhos celulares proveniente do roubo.

Outra equipe deslocou até o local e realizaram a abordagem sendo que o mesmo confessou que estava envolvido na venda dos celulares, porém não estava com nenhum, na sua residência.

Após o mesmo confessar que haviam ilícitos, foram localizados maconha, munições e dinheiro.

No total, a Polícia Militar realizou a apreensão de 3,805 kg de maconha, 4 aparelhos celulares, 2 munições cal. 9mm, R$ 3.120,00 em dinheiro trocado.

Diante dos fatos, os 3 indivíduos, um de 20 anos, outro de 21 anos e o último de 23 anos, foram encaminhados para a delegacia para as providências juntamente com o material apreendido.

