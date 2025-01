PM apreende pés de maconha e 93 gramas da droga em residência de Cambé

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na noite desta quarta-feira (29 de janeiro de 2025), a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), realizou uma apreensão de drogas no Jardim Tarobá, em Cambé-PR. A ação, conduzida pela equipe RPA da VTR L1386, resultou na prisão de dois suspeitos, além da apreensão de dois pés de maconha e 93 gramas da substância já processada.

Denúncia e abordagem

A operação teve início após a PM receber uma denúncia anônima, informando sobre a existência de uma plantação de maconha nos fundos de uma residência localizada na Avenida Brasília. Segundo as informações, o responsável pelo cultivo vendia a droga como “orgânica e pura”, para agregar valor ao comércio ilícito.

Diante da denúncia, a equipe policial foi até o local e, ao chegar, visualizou um galho da planta característico da maconha pelo portão. Com a suspeita confirmada, os agentes entraram no quintal da residência, onde encontraram dois pés da planta, cada um com aproximadamente 1,5 metro de altura.

Drogas localizadas na residência

Ao vistoriarem a casa, os policiais encontraram dois moradores no local, que admitiram ser os responsáveis pelo cultivo. Questionados sobre a presença de mais substâncias ilícitas, informaram que haviam armazenado maconha seca em diferentes potes pela residência.

Durante a busca, foram localizadas as seguintes quantidades da droga:

🔹 27 gramas de maconha em uma bacia preta

🔹 11 gramas em uma bacia transparente

🔹 14 gramas em um pote de vidro colorido

🔹 41 gramas em um pote de suplemento preto

No total, foram apreendidos 93 gramas da substância, além dos dois pés de maconha encontrados no quintal.

Encaminhamento à delegacia

Os dois indivíduos assumiram a posse da droga e alegaram que era destinada apenas para consumo próprio. No entanto, diante da quantidade e das características da apreensão, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes de Londrina, onde permanecem à disposição da justiça.

Resultados da ação

✅ 93 gramas de maconha apreendidas

✅ 2 pés de maconha apreendidos

✅ 2 suspeitos detidos e encaminhados à delegacia

A Polícia Militar do Paraná reforça seu compromisso no combate ao tráfico de drogas e incentiva a população a colaborar com denúncias anônimas pelo telefone 181.

🚔 Polícia Militar do Paraná – Nós fazemos a diferença. 🚨