A Polícia Militar por meio de uma equipe RPA apreendeu drogas, uma arma de fogo e prendeu um casal no final da manhã desta sexta-feira (03/07), por volta das 11h30, na Rodovia Mello Peixoto na altura do Jardim Santa Adelaide em Cambé.

De acordo com as informações, os policiais visualizaram um veículo RENAULT/DUSTER de cor marrom em atitude suspeita e optaram por realizar a abordagem.

Durante a busca no veículo, foram localizados sob o tapete do banco do motorista 11,700 kg de cocaína, 6,500 kg de crack, 170 gramas de maconha e 1 pistola Glock calibre 380.



Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão ao casal e encaminhados juntamente com o material apreendido e o veículo à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia de Cambé para os procedimentos adequados. O casal responderá pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.