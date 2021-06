PM fecha laboratório clandestino de cocaína e apreende mais de 15 quilos da droga em Cambé

A proprietária do imóvel foi localizada e disse que havia emprestado o lugar para uma “conhecida”. Entretanto, a mulher enganou a proprietária e informou um nome falso. A responsável pelas drogas não foi encontrada.

A denúncia anônima informou a PM que em um dos apartamentos do prédio do jardim Ana Eliza, funcionava um laboratório de drogas. Foram apreendidos mais de 15 quilos de cocaína. No total, isso geraria R$300 mil para os traficantes.

A dona do apartamento foi levada à delegacia para prestar depoimento.

