A Polícia Militar do Paraná (PMPR) passou a utilizar neste fim de ano mais um aparato tecnológico contra a criminalidade: a “viatura inteligente”. Ela é equipada com câmeras que têm capacidade de identificar placas de veículos e reconhecimento facial. Os equipamentos foram instalados em uma viatura própria da PMPR que está circulando na Capital, em modelo de teste, e vai participar das ações no Litoral durante o Verão Maior Paraná.

O veículo tem quatro câmeras de monitoramento, sendo duas laterais, uma frontal e outra 360º graus. O sistema das câmeras consegue acessar informações dos veículos e das pessoas filmadas, como idade, características físicas e alerta de foragido da justiça. Além disso, contabiliza a quantidade de pessoas e veículos identificados durante a atividade policial.

As viaturas receberam um chip para acesso à rede, possibilitando o envio das informações coletadas para a central instalada em um setor da Diretoria de Desenvolvimento, Tecnologia e Qualidade (DDTQ) da PMPR, que fará a leitura do banco de dados e transmitirá o alerta em caso de identificação de irregularidades nos veículos ou mandados contra as pessoas identificadas.

O comandante-geral da PMPR, coronel Hudson Leôncio Teixeira, disse que desde o ano passado a corporação estava procurando equipamentos e tecnologias que sejam eficientes e, ao mesmo tempo, compatíveis com a atuação da PM. “A viatura inteligente, com monitoramento de pessoas e veículos, é algo que buscamos há bastante tempo e que vai nos auxiliar muito. A tecnologia tem que ser uma aliada no combate ao crime”, afirmou.

O diretor de Tecnologia da Polícia Militar, coronel Valmor Anderson Pereira, disse que haverá integração das câmeras com o banco de dados de outros órgãos de trânsito e de segurança para auxiliar na identificação de suspeitos.

“Nós faremos os testes com a viatura durante a temporada de verão e, a partir daí, já avaliar a possibilidade de aquisição desses equipamentos para incorporarem de vez o trabalho da PMPR nas outras viaturas”, explicou. “A possibilidade da leitura de placas e de reconhecimento facial, a partir da inserção de banco de dados do Detran e dos órgãos de segurança, inclusive municipais, fará com que o policial saiba quem abordar e possa definir antecipadamente de que forma vai agir, levando mais segurança para a população”.

OLHO VIVO – A expectativa é que os equipamentos, se aprovados nos testes, sejam adquiridos futuramente para expansão do projeto Olho Vivo, criado pelo Governo do Paraná por meio da Secretaria de Segurança Pública (Sesp). O projeto conta com sistema de câmeras integradas, que auxiliam no andamento dos trabalhos das forças de segurança do Estado.

Atualmente, mais de 3 mil câmeras já estão ligadas ao Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR) da Sesp. Elas são próprias do Estado ou provenientes de convênios com os municípios e de parcerias com outras redes federais. A tecnologia permite o reconhecimento facial para a identificação de pessoas suspeitas e a leitura da placa de veículos, facilitando a busca por carros com indicativo de furto ou roubo.