PMPR realiza nivelamento de instrutores para prevenção à violência doméstica com destaque para participação de Policial de Cambé

Entre os dias 5 e 7 de novembro, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) promoveu o “Nivelamento de Instrutores de Prevenção à Violência Doméstica (NIPVD) 2024”, evento voltado à capacitação e atualização de policiais militares no enfrentamento à violência doméstica. Realizado no auditório do Batalhão de Polícia Escolar Comunitária (BPEC), em Curitiba, o encontro reuniu 73 policiais de diversas unidades da capital e do interior do estado, além de duas representantes da Guarda Municipal de São José dos Pinhais.

O Cabo De Oliveira, policial de Cambé, foi um dos participantes do treinamento, reforçando o compromisso da cidade com o combate à violência doméstica. O curso buscou aprimorar a formação de instrutores e multiplicadores das Patrulhas Maria da Penha, capacitando-os para disseminar protocolos e doutrinas de atendimento às mulheres em situação de risco, conforme explicado pelo capitão Victor Rodrigo Amaral, Chefe da Coordenadoria de Patrulha Maria da Penha.

“O objetivo principal é que eles possam disseminar a doutrina e os protocolos de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e atuar como referência, em seus respectivos batalhões, auxiliando os demais policiais em ocorrências desta natureza”, afirmou o capitão Amaral.

Durante o evento, os participantes também trocaram experiências e compartilharam boas práticas, promovendo um ambiente de aprendizado colaborativo e de fortalecimento das estratégias de enfrentamento à violência contra mulheres.

O NIPVD evidencia o compromisso contínuo da PMPR em capacitar seus agentes, assegurando acolhimento e proteção às vítimas de violência doméstica em todo o estado.