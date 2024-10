PMPR recupera veículo roubado e prende suspeitos após confronto armado em Ibiporã

0:00

No dia 20 de outubro de 2024, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 30° BPM e equipes do 2° CRPM, realizou uma ação na Estrada Rural da Pedreira, em Ibiporã, que resultou na recuperação de um veículo roubado e na prisão de um suspeito. Dois menores também foram apreendidos durante a operação.

A ocorrência teve início quando o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu informações sobre um assalto ocorrido nas proximidades de uma casa noturna. A vítima, que estava acompanhada de sua namorada, foi abordada por cinco indivíduos, um deles armado com uma pistola, que anunciaram o assalto. Ambos foram agredidos fisicamente antes de terem seus pertences roubados, incluindo um veículo com rastreamento via empresa particular e um celular, que também possuía rastreamento.

Testemunhas relataram à polícia que parte do grupo de criminosos fugiu em alta velocidade em um veículo. As equipes do 30° BPM iniciaram buscas na saída de Ibiporã, localizando o veículo roubado pouco tempo depois. Durante o acompanhamento policial, o suspeito jogou o carro contra um barranco e tentou fugir a pé, disparando contra os policiais. Em resposta, a PM utilizou suas armas institucionais, mas o suspeito conseguiu escapar.

Enquanto isso, a equipe da Patrulha Rural 44, também do 30° BPM, avistou um Renault Logan branco transitando pela região, nas proximidades da Pedreira Guaravera. O veículo foi abordado e seus três ocupantes apresentaram características semelhantes às descritas pelas vítimas. Durante a abordagem, os suspeitos forneceram versões contraditórias sobre suas ações na área, o que levou à prisão de um homem e à apreensão de dois menores. Todos foram conduzidos à Central de Flagrantes, juntamente com o veículo, para que as autoridades policiais dessem prosseguimento à investigação.

Resultados da operação:

01 homem preso

02 menores apreendidos

Veículo roubado recuperado

O comandante do 30° BPM, Ten.-Cel. Élio Boing, destacou o comprometimento da corporação com a segurança pública: “Polícia Militar do Estado do Paraná, nós fazemos a diferença.”