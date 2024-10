PMPR recupera veículos e apreende submetralhadora em ação contra roubo e contrabando em Ibiporã

0:00

Na tarde deste sábado, 19 de outubro de 2024, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da Patrulha Rural do 30° BPM (3ª Cia), realizou uma operação na Estrada dos Fredericos, em Ibiporã, resultando na apreensão de uma submetralhadora, na recuperação de dois caminhões e de um veículo Fiat Strada, além da apreensão de grande quantidade de cigarros contrabandeados.

A ação teve início após a equipe da PMPR receber informações sobre um roubo ocorrido na área do 18° BPM, onde um caminhão e seu motorista foram sequestrados por quatro criminosos armados. O monitoramento pelas câmeras municipais indicou que um Fiat Strada, utilizado no roubo, havia entrado na região de Jacutinga e Saltinho.

Durante patrulhamento, a equipe recebeu novas informações sobre um possível transbordo de carga entre dois caminhões na área, com a presença de um veículo com as mesmas características do envolvido no roubo. Ao chegar ao local indicado, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo por cerca de cinco indivíduos. A equipe revidou, mas os suspeitos fugiram pela mata. Buscas foram realizadas, inclusive com o uso de drones, porém os indivíduos não foram localizados.

Os ilícitos apreendidos foram encaminhados para as autoridades competentes para as devidas providências. Entre os itens apreendidos estão uma submetralhadora, caixas de cigarros contrabandeados e três veículos, sendo dois caminhões e um Fiat Strada.

Resultados da Operação:

01 submetralhadora apreendida

02 caminhões recuperados

01 veículo Fiat Strada recuperado

Grande quantidade de cigarros contrabandeados

O comandante do 30° BPM, Ten.-Cel. Élio Boing, destacou a importância da operação e reafirmou o compromisso da Polícia Militar do Paraná em manter a segurança pública no estado: “Polícia Militar do Estado do Paraná, nós fazemos a diferença.”