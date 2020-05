Assim como o verão exige cuidados com os pés, no inverno não é diferente, pois o uso de botas e sapatos fechados propicia o surgimento de unhas encravadas, calos, joanetes e micoses. Prevenir-se de tais problemas não é tão complicado e difícil quanto parece e os benefícios não trazem somente conforto e boa aparência, mas, acima de tudo, a certeza de uma conduta saudável para os pés e melhora na qualidade de vida.

Com o uso constante de sapatos fechados a transpiração dos pés torna-se mais intensa no inverno, criando assim um ambiente sem ventilação e com umidade proveniente da transpiração, isso quando aliado à temperatura e a falta de claridade, facilita a proliferação dos fungos, causando odores indesejados e/ou as onicomicoses. O ideal é fazer a assepsia (limpeza) com uma podólogo e usar loções e cremes específicos. Em casos extremos, quando há necessidade de extração total ou parcial da unha, pode-se também fazer uma reconstituição

Outro problema muito comum no inverno, é unha encravada, causada pelo corte inadequado das mesmas. Nestes casos o uso de órteses auxiliam na correção da curvatura da unha e auxiliam no seu crescimento correto.

Os calos também tendem a incomodar mais. Duros, sensíveis ao toque e arredondados, eles se desenvolvem nas saliências ósseas da parte de cima dos dedos, dando ao pé aspecto descuidado. Uma dica importante é o uso de sapatos confortáveis e a variação no uso diário com mais de um par.

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Dicas da Podologia Cambé para manter os pés saudáveis:

• Lave e seque muito bem os pés, principalmente entre os dedos, depois do banho;

• Evite o uso de sapatos apertados;

• Use meias de algodão;

• Não corte calos ou calosidades. Prefira que uma podóloga execute o corte de suas unhas, que não podem ser aparadas muito rentes;

• Use hidratante próprio para os pés diariamente, massageando as áreas com maior calosidade;

• Se a pele estiver muito seca, passe hidratante e coloque meias para dormir;

• Deixe a unha sem esmalte pelo menos uma vez por semana para evitar o ataque dos fungos;

• Caso você esteja com algum problema nos pés, marque seu horário na Clinica de Podologia Cambé.

Horário de Atendimento : 08h as 12h – das 13h30 as 18h Telefone: (43) 3254-7433 – WhatsApp: (43)9.9918-7889