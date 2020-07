O acusado de atirar contra uma menina de 13 anos, durante uma festa em família no dia 19/07 no Bratislava em Cambé foi preso na tarde desta quarta-feira (29/07) em uma propriedade rural no Bratislava.

De acordo com as informações, policiais civis deslocaram até o local acima mencionado, onde foi detido através de um mandado de prisão em aberto contra o mesmo expedido pela Vara Criminal de Cambé. A Justiça decretou a prisão preventiva do mesmo.

O acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Cambé onde encontra-se preso à disposição da Justiça.