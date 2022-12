A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu nesta quarta-feira (30) cinco mandados de busca e apreensão contra o tráfico de drogas em Londrina, na região Norte do Estado. Um homem, de 25 anos, foi preso em flagrante também por tráfico.

As ordens judiciais foram cumpridas nos bairros Nova Esperança, Jardim Piza, Conjunto Roseira e Jamile Dequech.

Os policiais apreenderam cinco celulares, três porções de maconha, balança de precisão, pés de maconha e R$ 3 mil em notas trocadas. As investigações continuam a fim de identificar outros envolvidos e esclarecer os fatos.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem nas investigações contra o tráfico de drogas na região. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia ou (43) 3348-7363 diretamente à equipe de investigação.

Agência Estadual de Notícias