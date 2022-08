Polícia Civil de Cambé apreende material usado na falsificação de CNH no Jardim Monte Castelo

Para a polícia, pode estar envolvido até uma quadrilha e faz com que as diligências continuem para que os suspeitos seja localizados e presos.

A Polícia Civil de Cambé, após investigações, realizou a apreensão de papéis que seriam utilizados na confecção de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) falsificados. A apreensão ocorreu na tarde desta quarta-feira (03/08) no Jardim Monte Castelo em Cambé.

O material que seria usado na falsificação de tais documentos estavam com gramatura similar as originais.

No local, ainda foram encontrados documentos falsificados. Ninguém foi preso. Para a polícia, pode estar envolvido até uma quadrilha e faz com que as diligências continuem para que os suspeitos seja localizados e presos.

O material apreendido foi encaminhado à Polícia Federal para os procedimentos adequados.