Polícia Civil de Cambé prende dois adultos e apreende adolescente por tráfico de drogas e recupera motocicleta roubada

Na tarde desta quarta-feira, a Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Cambé, prendeu dois adultos e apreendeu uma adolescente por envolvimento com tráfico de drogas. A operação ocorreu na Rua Jandaia do Sul, onde também foi recuperada uma motocicleta que havia sido roubada na cidade de Londrina no início do mês.

A ação policial foi desencadeada após uma denúncia anônima feita ao número 181, informando sobre a ocorrência de tráfico de drogas em uma residência localizada na referida rua. A equipe policial realizou uma vigilância no local e identificou que uma motocicleta havia saído da residência. Durante o acompanhamento, os policiais consultaram a placa do veículo e verificaram que se tratava de um produto de furto.

Ao retornar à residência, a motocicleta foi abordada pelos policiais. Nesse momento, a condutora do veículo tentou fugir para dentro da casa, mas acabou colidindo com a moto. Na abordagem, foram apreendidos uma grande quantidade de drogas, dinheiro, uma balança de precisão, além da recuperação da motocicleta roubada.

Os dois adultos foram presos em flagrante e a adolescente foi apreendida no local. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Cambé, onde os suspeitos estão à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar possíveis outros envolvidos no esquema de tráfico na região.

Essa ação faz parte de um esforço contínuo das autoridades para combater o tráfico de drogas e recuperar veículos roubados, fortalecendo a segurança na cidade de Cambé e em seu entorno.