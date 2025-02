Polícia Civil deflagra Operação On Delivery e apreende drogas, armas e dinheiro em Cambé

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na manhã desta sexta-feira (31 de janeiro de 2025), a Polícia Civil do Paraná, em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou a Operação On Delivery para combater o tráfico de drogas na região de Cambé e Londrina. A ação foi resultado de uma investigação que identificou um esquema de venda de drogas na modalidade delivery, dificultando a atuação policial e o rastreamento dos traficantes.

Investigação e cumprimento de mandados

A operação teve início a partir de denúncias anônimas, indicando que a droga estava sendo entregue diretamente aos usuários, eliminando a necessidade de deslocamento até os pontos de tráfico, conhecidos como “biqueiras”. Para contornar essa estratégia criminosa, a Polícia Civil aprofundou a investigação, localizando os imóveis onde a droga era recebida, armazenada e fracionada para venda.

Com base nos indícios coletados, foram solicitados mandados de busca e apreensão, que foram expedidos pela Vara Criminal de Cambé e cumpridos tanto no município quanto em Londrina.

Apreensões realizadas

Durante a operação, as equipes apreenderam:

🔹 761 porções de cocaína já fracionadas para venda

🔹 3 barras pequenas de cocaína

🔹 Duas armas de fogo (calibres 9mm e .380)

🔹 R$ 34.000,00 em espécie armazenados em um cofre

🔹 Folhas de cheque e outros documentos suspeitos

🔹 Materiais utilizados no preparo da droga

Em um dos imóveis, os entorpecentes foram encontrados em fundos falsos de móveis, evidenciando a tentativa de esconder a substância e dificultar sua localização pelas autoridades.

Prisão e andamento da investigação

Uma pessoa foi presa em flagrante no local e será investigada por envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo o delegado Paulo Henrique Costa, responsável pela Delegacia de Polícia Civil de Cambé, o suspeito não possuía antecedentes criminais, mas a investigação aponta seu envolvimento direto na distribuição da droga.

A operação segue em andamento para identificar outros envolvidos, incluindo possíveis associados e entregadores do esquema delivery, que podem ser indiciados conforme o avanço das apurações.

Possíveis penas e desdobramentos

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de até 15 anos de reclusão, podendo ser agravada caso seja comprovada a existência de associação criminosa. O inquérito policial segue aberto por 30 dias, prazo no qual a Polícia Civil pretende aprofundar as investigações e identificar mais envolvidos.

Importância das denúncias anônimas

A Polícia Civil reforça que o apoio da população é fundamental no combate ao tráfico de drogas. Informações sobre atividades suspeitas podem ser denunciadas de forma sigilosa pelos canais oficiais:

📞 Disque Denúncia: 181

📱 Patrulhamento Polícia Militar: 190

🏢 Delegacia de Polícia Civil de Cambé

A Operação On Delivery representa um avanço no combate ao tráfico de drogas na região, garantindo mais segurança para a população e desarticulando esquemas criminosos que atuam na distribuição de entorpecentes.