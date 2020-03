A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga um estupro que teve como vítima uma jovem de 20 anos em Londrina. O fato aconteceu no dia 27 de fevereiro deste ano, no bairro Ouro Verde. Um retrato falado com características semelhantes a do suspeito foi confeccionado na última sexta-feira (13) para auxiliar nas investigações. Quem tiver informações deve ligar no disque-denúncia 181.