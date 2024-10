Polícia Civil do Paraná Apreende Mais de R$50 Mil em Drogas do Tráfico Internacional em Cambé

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

A Polícia Civil do Paraná, por meio de sua equipe de investigadores da delegacia de Cambé, apreendeu drogas avaliadas em mais de R$50.000,00 em uma operação que visa combater o tráfico internacional. A ação, que faz parte de um trabalho contínuo de investigação, tem como objetivo desarticular uma rede de tráfico que atua na região e além das fronteiras nacionais.

As autoridades destacam que as investigações estão em andamento e que novas apreensões e prisões podem ocorrer nos próximos dias, conforme a apuração dos fatos avança. A operação é um desdobramento de ações anteriores que buscam enfraquecer o crime organizado que utiliza rotas internacionais para distribuir entorpecentes no Brasil.

A Polícia Civil reafirma o compromisso de manter a ordem e a segurança da população, reforçando a importância da cooperação da comunidade com informações que possam ajudar no andamento das investigações.