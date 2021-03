Polícia Civil e Canil da Guarda Municipal de Londrina apreendem drogas em Cambé

Após denúncias, a Policia Civil, na tarde desta quinta-feira (10), foi até uma residência a Avenida Jácomo Rossini no Jardim Ana Rosa em Cambé, local onde seria utilizado para vendas de entorpecentes.

No endereço dois elementos, sendo um deles conhecido pela polícia, utilizava a casa de seu sogro para esconder armas e drogas. No primeiro local, na Avenida Jácomo Rossini, a equipe se deparou com um elemento perguntando se tinha bucha de r$20,00 vinte reais.

Diante da situação essa equipe policial abordou os elementos, e, ainda dentro da residência, encontrava-se um rapaz e uma moça. Indagamos os elementos sobres as denúncias: O primeiro abordado disse que vendia entorpecentes em outra época e relatou ter vendido todos os seus entorpecentes do dia, não possuindo mais substância entorpecente em seu poder no local da abordagem.

Assim, a equipe realizou buscas no local, em um guarda-roupa foi localizado uma balança de precisão e a quantia r$1.046,00 em diversas notas.

Devido à dificuldade de localizar os entorpecentes, foi solicitado o apoio do canil da Guarda Municipal de Londrina, que compareceu no local com duas equipes, onde o cachorro identificado como Cadu indicou no quarto, dentro do guarda-roupas, em uma caixa de papelão, envolvida em várias peças de roupa, uma caixa de sapato, onde estava material análogo a cocaína, crack, um revolver calibre .38, e três munições de calibre.38, sendo uma deflagrada e duas intactas, soltas na caixa.

Desta feita foi dado voz de prisão aos envolvidos, sendo todos conduzidos a presença da autoridade policial para as medidas cabíveis.

Cobra News