Polícia Civil e Militar de Cambé realizam operação em resposta a roubo de celulares

Na manhã desta quinta-feira, 11 de julho de 2024, a Polícia Civil e Militar de Cambé deflagraram uma operação em resposta a um roubo agravado ocorrido no dia 29 de maio de 2024, em uma loja de celulares localizada na Rua Equador, Centro de Cambé-PR. Na ocasião, dois indivíduos subtraíram 13 aparelhos celulares do estabelecimento comercial.

Durante as investigações subsequentes, três dos aparelhos roubados foram recuperados. Os dispositivos foram adquiridos por terceiros de boa-fé no camelódromo de Londrina, em duas lojas distintas. Em resposta, a operação de hoje contou com a execução de nove mandados de busca, sendo seis em endereços residenciais e três em lojas dentro do camelódromo de Londrina.

A operação envolveu buscas nas cidades de Cambé, Londrina e Rolândia, com o objetivo de recuperar os aparelhos celulares roubados, identificar os assaltantes e combater o comércio ilegal desses dispositivos. A ação mobilizou um total de 50 policiais, incluindo agentes Militares e Civis.

Durante as buscas, foram apreendidos vários celulares e outros eletrônicos nas lojas do camelódromo de Londrina. Em Cambé, uma mulher foi presa em conexão com o roubo.