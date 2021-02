Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (23/02), por volta das 9h00, um rapaz de 25 anos suspeito de tráfico de drogas na Rua Manoel da Borba Gato no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé.

De acordo com as informações, duas equipes de policiais deslocaram até um fundo de vale localizado no endereço acima mencionado, com a finalidade de surpreender o homem, que segundo relatos estaria comercializando entorpecentes.

Após cercar o local, o suspeito ainda tentou evadir-se mais acabou sendo detido. Durante as diligências, foram localizadas 8 porções de cocaína, 6 embalagens vazias que supostamente seriam utilizadas para o tráfico e R$ 214,00 em dinheiro trocado.

Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão ao rapaz e encaminhado juntamente com o material apreendido à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia de Cambé para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar e a Polícia Civil tem intensificado o patrulhamento em locais de comercialização de drogas e continuará surpreendendo aqueles que cometem atos ilegais.