Polícia Civil procura autores de furto a loja Impacto Auto Center em Tamarana; 200 pneus e 45 baterias furtados

O furto aconteceu na madrugada da última quarta-feira (21/04) no estabelecimento comercial localizado na cidade de Tamarana.

Recebido chamada via central relatando um furto na empresa Impacto Auto Center, foi deslocado uma equipe da Polícia Militar até o local, onde o proprietário da loja passou a relatar que, ao chegar em seu estabelecimento notou a parede dos fundos arrombada e foram furtados do interior da loja aproximadamente 45 baterias de marcas e tamanhos diversos, 200 pneus entre novos e remold de diversas marcas e medidas, 8 caixas de óleo de motor, uma máquina copiadora de chave e algumas calotas de veículo.

De acordo com as informações, ainda foi subtraído o DVR do circuito interno de tv com as imagens do local.

Através de imagens de câmeras de vizinhos, foi constatado que o furto ocorreu entre às 02h20 e 03h40 da madrugada, e que o veículo utilizado seria um caminhão VW de cor branco com carroceria graneleiro e que um VW/JETTA de cor prata aparecia como batedor.

Quem tiver informações do paradeiro das mercadorias furtadas, entrar em contato pelos telefones: 181 / 190 / (43) 9.9690-8110.