Polícia Civil realiza operação e prende 2 suspeitos de tráfico de drogas em Cambé

Investigadores da Polícia Civil de Cambé junto com os investigadores do DENARC realizaram duas operações na manhã da última sexta-feira (23), além das apreensões e de drogas um jovem de 18 anos foi preso no Jardim Ana Eliza e um adolescente de 17 anos no Jardim novo Bandeirantes.

Segundo o delegado de Cambé Paulo Henrique Costa, foi feita uma investigação através da Polícia Civil do Estado do Paraná através do setor de investigação da delegacia de polícia de Cambé e houve a informação de que, em dois locais diferentes aqui da cidade, estariam sendo guardados substâncias ilícitas.

“Tivemos a informação que poderia ser maconha, crack e cocaína, então o setor de investigação fez todo o trabalho de inteligência anterior identificou esses dois locais, os investigadores suspeitaram também de uma movimentação atípica nos locais, motivo pelo qual então foram feitos os devidos relatórios, foi feita também a representação pelas buscas e apreensões nos locais indicados, então diante dessa situação houve a condução de um menor de idade, que seria responsável por um dos locais, e em outro um maior de idade, que será agora lavrado o auto de prisão em flagrante, para que ele responda pelo crime de tráfico de drogas, e permanece à disposição da justiça. Tudo que chega de denúncia é verificado, é feita a verificação também de uma maneira específica e especializada, para que quando forem feitas as buscas e apreensões o resultado seja o mais positivo possível” concluiu o delegado Paulo Henrique Costa