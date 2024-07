Polícia Detém Suspeito de Abuso de Menor no Parque Zezão em Cambé

No dia 21, uma equipe policial deteve um suspeito de abuso de menor no Parque Zezão, em Cambé. O indivíduo foi encontrado com a menor de idade e portava um simulacro de arma de fogo. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, mas posteriormente liberado.

Na tarde do dia 21, por volta das 18h, uma equipe policial foi abordada por uma senhora que relatou um caso de abuso envolvendo sua sobrinha menor de idade. Segundo a tia da vítima, a menor estava sendo abusada por um indivíduo, com mediação e ameaças realizadas por outra pessoa. As relações sexuais, de acordo com o relato, foram numerosas, sem especificação de quando começaram. A tia informou ainda que os encontros eram marcados através de uma rede social e que um encontro estava agendado para aquele dia no Parque Zezão.

Em resposta à denúncia, a equipe policial dirigiu-se ao local mencionado e encontrou um indivíduo em companhia de uma menor de idade. Durante a abordagem, foi localizado um simulacro de arma de fogo na cintura do suspeito, além de materiais de uso profissional, como uma tonfa, um canivete e uma capa de colete. Quando questionado sobre as alegações, o indivíduo negou qualquer envolvimento.

Diante da situação, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foram lidos seus direitos constitucionais e o simulacro foi apreendido. Contudo, o indivíduo foi liberado posteriormente da Central de Flagrantes.

As investigações continuam para apurar todos os detalhes do caso e garantir a proteção da vítima. A polícia reforça a importância de denúncias para combater crimes contra menores e assegurar a segurança da comunidade.