Polícia Federal deflagra Operação Opus Novum com cumprimento de mandados de busca e apreensão em Cambé/PR

A Delegacia da Polícia Federal em Londrina/PR realizou, na manhã do dia 9 de outubro de 2024, a Operação Opus Novum, cumprindo três mandados de busca e apreensão no município de Cambé/PR. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal de Maringá/PR.

A operação contou com o apoio da Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social, do Ministério da Previdência Social (MPS), e teve como foco a investigação de fraudes envolvendo benefícios de salário-maternidade. A investigação foi iniciada em meados de 2024, após a Gerência do INSS em Londrina apontar indícios de irregularidades que envolviam uma servidora do órgão. Ela teria inserido dados falsos no sistema do INSS e desrespeitado os critérios mínimos exigidos para a concessão do benefício, com a ajuda de familiares que administravam empresas criadas para aliciar seguradas em todo o Brasil.

As investigações já identificaram um prejuízo de aproximadamente R$ 286 mil aos cofres públicos, com base em 50 processos analisados. Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato previdenciário, advocacia administrativa e organização criminosa. As penas, somadas, podem ultrapassar 14 anos de prisão.

O nome da operação, “Opus Novum”, foi escolhido em referência ao termo em latim que significa “novo trabalho” ou “nova ocupação”, já que os investigados mudaram de atividade após a época em que cometeram os crimes, com dois deles tendo se mudado para o exterior. Até mesmo a servidora pública responsável pela fraude foi transferida para outro setor.