Polícia Federal prende jovem em Londrina/PR por distribuição de cédulas falsas

A Polícia Federal realizou, na tarde desta quarta-feira (28/08/2024), a prisão de um jovem de 19 anos em Londrina/PR, no momento em que ele recebia uma encomenda postal contendo cédulas falsas. O suspeito, que trabalha como analista de sistemas e não possui antecedentes criminais, foi detido em flagrante no exato momento em que recebia um envelope contendo R$ 1.000,00 em cédulas falsas de R$ 100,00, todas com o mesmo número de série.

A operação foi resultado de uma investigação que monitorava o jovem, após indícios de que ele adquiria cédulas falsas através da internet. No interior do envelope, estavam 10 cédulas falsas de R$ 100,00. Além das cédulas, o celular do investigado também foi apreendido e passará por perícia, visando aprofundar as investigações sobre o caso.

O detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Londrina/PR, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. Ele agora está à disposição da Justiça Federal, que dará continuidade ao processo.