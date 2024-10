Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Militar apreendem 317 kg de drogas na BR-369, em Rolândia/PR

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

Na manhã do dia 12 de outubro de 2024, uma operação conjunta entre a Polícia Federal, Receita Federal e a Polícia Militar do Paraná, por meio da Agência Local de Inteligência da 11ª CIPM de Cambé, BPMOA e Cia. CHOQUE/5º BPM, resultou na apreensão de 317 kg de maconha em um veículo na rodovia BR-369, no km 179, em Rolândia/PR. A operação teve como objetivo combater crimes de contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas na região.

A ação integrada teve início quando as autoridades receberam informações sobre um veículo Honda HR-V de cor prata, que estaria vindo da fronteira com indícios de estar transportando drogas. Por volta das 10h30, a equipe da Cia. CHOQUE foi acionada e realizou a abordagem do veículo, confirmando que transportava aproximadamente 317 kg de maconha. Durante a verificação do veículo, foi constatado que o mesmo era produto de roubo no estado de São Paulo e possuía placas adulteradas.

Os ocupantes do veículo, um homem de 20 anos e uma mulher de 19 anos, ambos residentes em Altônia/PR e sem antecedentes criminais, foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Londrina para os procedimentos legais.

A operação faz parte dos esforços contínuos das forças de segurança para combater o tráfico de drogas e o crime organizado na região norte do Paraná.