A ação rápida de policiais militares de Ponta Porã evitou que uma pessoa que pretendia dar o chamado “golpe do seguro” conseguisse passar um veículo para o Paraguai depois de comunicar o furto do mesmo na cidade de Apucarana no Paraná.

Acionados pelo CIOPS, policiais da Força Tática foram até o estacionamento de um supermercado, onde o rastreador indicava a presença de um Vectra com placas APN 4972 de Apucarana (PR) com registro de furto na data de ontem.

Quando os policiais chegaram o paraguaio William Ramon Gonzalez Martinez de 28 anos, estava entrando no carro. Ele foi abordado e disse que tinha pego o carro em um posto de combustíveis e que levaria para Pedro Juan Caballero.

Os militares foram então para o terminal rodoviário de Ponta Porã onde localizaram Jessé de Moraes Peres de 35 anos. Inicialmente ele disse que estava na cidade visitando o filho, mas não tinha bagagem e não sabia onde o filho morava.

Também não havia comprovante da vinda dele de ônibus para a fronteira. Além disse. Jessé estava seguindo viagem para Apucarana a mesma cidade onde o carro teria sido furtado.

Depois de algum tempo ele confessou que tinha trazido o carro e que não se tratava de furto e sim de um golpe do seguro. Para trazer o carro até a fronteira ele teria recebido R$ 500 e as despesas da viagem. Ele disse que estacionou o carro no posto de combustíveis e depois o paraguaio William pegou o veículo e levaria para o Paraguai.

Os dois foram levados para a Polícia Civil e autuados no 1º Distrito Policial por receptação e associação criminosa.

Agora a Polícia Civil do Paraná deverá indiciar o dono do carro que não teve o nome divulgado pelo tentativa de golpe e associação criminosa.

Porã News