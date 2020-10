A Polícia Militar prendeu um rapaz por tráfico de drogas no início da noite do último sábado (03/10), por volta das 18h40, na Rua Jacarezinho no Jardim Silvino em Cambé.

De acordo com as informações, a equipe ROTAM composta pelos Soldados Moraes e Reis sob o comando do Soldado Ferreira Lima, estava em patrulhamento no endereço acima mencionado quando visualizou alguns homens em atitude suspeita. Os policiais optaram por realizar a abordagem nos indivíduos.

Durante a busca pessoal, com um deles, que utilizava uma tornozeleira eletrônica envelopada com papel alumínio, foram localizadas 25 porções de cocaína e R$ 715,00 em dinheiro trocado. Ainda em diligências, na casa do abordado, também foram encontradas 117 porções de cocaína.

Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão ao rapaz, que foi preso pelo DENARC recentemente, e encaminhado na sequência juntamente com o material apreendido à Central de Flagrantes da 10ª Subdivisão Policial de Londrina, para realizar os procedimentos adequados.