Polícia Militar apreende adolescente e drogas no Jardim Ana Rosa em Cambé

A Polícia Militar por meio da equipe ROTAM dos Soldados Guimarães e R. Fernandes sob o comando do Sargento Carlos realizavam patrulhamento quando visualizaram um adolescente de 16 anos em atitude suspeita. O suspeito foi abordado na Rua Francisco Lopes Hernandes no Jardim Ana Rosa em Cambé.

De acordo com as informações, em busca pessoal foi encontrado em sua posse, mais precisamente em um maço de cigarro, 2 pinos de cocaína e 2 pedras de crack.



Ainda em diligências, os policiais localizaram na mesma rua, no interior de uma mata, outra quantidade de cocaína e crack. Na sequência, próximo da mata, em meio a entulhos, foram encontrados mais entorpecentes e dinheiro trocado que estavam em uma sacola.

Diante dos fatos, foi dado a voz de apreensão ao menor e encaminhado juntamente com o material apreendido à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia de Cambé para os procedimentos adequados.