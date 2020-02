A Polícia Militar através da equipe ROTAM composta pelos Soldados Ferreira Lima, Moraes e Esteves sob o comando do Soldado Foglie, com apoios da equipe RPA dos Soldados Sílvio e Anelize, apreenderam entorpecentes e um casal de adolescentes, uma de 16 e outro de 17 anos, na tarde do último sábado (01/02), por volta das 15h30, na Avenida Fazenda Porta do Céu no Jardim Nova Cambé.

De acordo com o boletim de ocorrência, após várias denúncias, os policiais deslocaram até o bairro, onde segundo informações, estaria ocorrendo a comercialização de drogas no local.

Durante patrulhamento, a equipe visualizou um casal em atitude suspeita e optou por realizar a abordagem dos mesmos. Durante a busca pessoal, foi encontrado com o menor 6 porções de maconha. Já com a mulher estavam 5 porções de maconha. Ainda em diligências, os policiais localizaram em uma mata próxima do local da abordagem, mais 60 porções de maconha, uma balança de precisão e uma faca para cortar os entorpecentes.

Em continuidade nas buscas, a equipe localizou na residência do casal R$ 548,00 em dinheiro trocado que supostamente seria dinheiro oriundo do tráfico de drogas e um rádio comunicador.

Diante dos fatos, foi dado a voz de apreensão ao casal e encaminhados juntamente com o material apreendido à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia de Cambé para os procedimentos adequados.