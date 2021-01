Polícia Militar apreende drogas e dois adolescentes no Jardim Ana Rosa em Cambé

A equipe do Serviço Reservado de Inteligência (P2) realizou vigilância (campana) no local acima mencionado, onde estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes.

A Polícia Militar realizou a apreensão de menores infratores e drogas na noite desta terça-feira (26/01), por volta das 21h00 na Rua Cesar Moreschi no Jardim Ana Rosa em Cambé.

De acordo com o boletim de ocorrência, após várias denúncias a equipe do Serviço Reservado de Inteligência (P2) realizou vigilância (campana) no local acima mencionado, onde estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes. Após constatar o fato, a equipe ROTAM deslocou até o endereço, onde visualizaram dois adolescentes de 17 anos em atitudes suspeitas.

Em busca pelas imediações, foram encontrados 120 porções de cocaína e com um deles R$ 73,00 em dinheiro trocado.

Diante dos fatos, foi dado a voz de apreensão e encaminhados juntamente com o material apreendido à Central de Flagrantes de Londrina.