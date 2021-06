Polícia Militar apreende drogas e encaminha rapaz e adolescente no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé

Ambos foram encaminhados juntamente com o material apreendido à Central de Flagrantes para as providências adequadas.

Durante patrulhamento, a Polícia Militar, abordou um adolescente em atitude suspeita, no início da noite da última quarta-feira (16/06), por volta das 18h30, na Rua Domingos Jorge Velho no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé.

De acordo com as informações, durante a busca pessoal, foram localizados com o menor de idade, 4 porções de cocaína e R$ 40,00 em dinheiro trocado. Em diligências, os policiais ainda encontraram na casa do mesmo, no interior de um colchão, mais 8 porções de cocaína e 9 porções de maconha.

Na casa, também foi abordado um rapaz e com ele nada de ilícito foi encontrado, mas em sua residência, mais precisamente no quarto, também foram encontrados 650 gramas fracionadas de entorpecentes e R$ 33,00 em dinheiro trocado.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados juntamente com o material apreendido à Central de Flagrantes para as providências adequadas.

Disque denuncia 181

Polícia Militar

“Sua segurança é o nosso compromisso”