Polícia Militar apreende drogas no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé

A Polícia Militar apreendeu no final da manhã desta quarta-feira (19/05), por volta das 11h50, uma quantidade de entorpecentes em uma mata localizada na Rua Manoel da Borba Gato no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé.

De acordo com as informações repassadas diretamente a uma equipe, dois homens estariam fracionando drogas no endereço acima mencionado.

Os policiais deslocaram até o local e ao chegarem na via, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos agentes, o mesmo empreendeu fuga em direção a mata.

Foi realizado buscas na tentativa de localizar o rapaz, mas não foi encontrado. Em diligências, foram localizadas 96 porções de cocaína, 1 faca e rolo de plástico filme PVC.

Diante da situação, o material apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos adequados.

