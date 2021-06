Polícia Militar apreende máquinas caça níqueis no Centro de Londrina

O comandante do 5° Batalhão, após receber denúncias, deslocou até um estabelecimento comercial no calçadão onde foram localizadas 4 máquinas caça níqueis.

A Polícia Militar realizou uma apreensão nesta quarta-feira (02/06) na Avenida Paraná no Centro de Londrina.

Diante dos fatos, as máquinas foram encaminhadas juntamente com o responsável pelo estabelecimento, à Central de Flagrantes para os procedimentos adequados.

