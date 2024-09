Polícia Militar cumpre mandados de prisão e realiza duas prisões em Cambé

0:00

No dia 15 de setembro de 2024, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), sob a responsabilidade do 2º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM) e da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), conduziu uma operação de cumprimento de mandado de prisão no bairro Ana Rosa, em Cambé.

Por volta das 09h48, a viatura 1917, com a equipe de Rádio Patrulha Auto (RPA) composta pelos soldados Matheus e Siqueira, estava em patrulhamento na Rua José Dellalibera. Durante a operação, os policiais avistaram dois indivíduos saindo de uma residência. Um dos homens, ao notar a aproximação da viatura, retornou rapidamente para o interior do imóvel. Diante da situação, a equipe entrou na residência e procedeu com a abordagem.

Após verificação, constatou-se que um dos indivíduos era W.S., contra quem havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, conforme o artigo 157 do Código Penal. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Pública de Cambé, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

No dia seguinte, 16 de setembro de 2024, às 08h30, uma nova ação da PMPR foi realizada no Jardim Tupi, na Rua Guaicurus, também em Cambé. A equipe da RPA cumpriu outro mandado de prisão, desta vez contra M.F.C., uma mulher com processo criminal pelo mesmo artigo 157 (roubo). A detida foi encaminhada à Cadeia Pública de Cambé para as providências necessárias.

Essas operações reforçam o compromisso da Polícia Militar do Paraná com a segurança pública e o cumprimento da lei, mostrando que ações estratégicas continuam sendo realizadas para garantir a ordem e a justiça.