Polícia Militar de Cambé prende suspeito por porte ilegal de arma de fogo e disparo em via pública

Na madrugada desta segunda-feira, 28 de outubro de 2024, por volta da 00h56, a Polícia Militar de Cambé, por meio da equipe da RPA da 11ª Companhia Independente (11ª CIPM), efetuou a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo e disparo em via pública. A abordagem ocorreu na Avenida Inglaterra, no centro da cidade, após breve acompanhamento tático.

O caso teve início com uma denúncia recebida via sistema SADE, informando que indivíduos em um veículo VW Voyage preto haviam efetuado disparos de arma de fogo no Conjunto Habitacional Antônio Euthymio Casaroto. Durante o deslocamento da equipe para verificar a ocorrência, os policiais avistaram um veículo com as mesmas características trafegando na Rua Belo Horizonte, em sentido contrário ao da viatura.

Ao tentarem realizar a abordagem, o condutor do veículo acelerou, dando início a uma perseguição que terminou no pátio de um posto de combustível na Avenida Inglaterra. Após a interceptação do veículo, foi constatado que apenas o motorista estava presente no automóvel.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao revistarem o interior do veículo, os policiais localizaram um revólver Taurus calibre .38 com numeração suprimida, carregado com cinco munições intactas e uma deflagrada, sobre o banco do passageiro. Um coldre para a arma foi encontrado no assoalho, ao lado do condutor.

O suspeito confessou ter realizado um disparo em via pública no Jardim Terra Vermelha e informou que havia adquirido a arma há aproximadamente duas semanas. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão, foi informado de seus direitos constitucionais e algemado, conforme a Súmula 11 do STF, devido ao risco de fuga.

O veículo foi removido ao pátio da 11ª CIPM por medidas administrativas, e o suspeito foi encaminhado à delegacia para as providências legais. A Polícia Militar apreendeu o revólver e as munições.