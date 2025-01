Polícia Militar de Londrina prende suspeito de aplicar golpes em postos de combustível

0:00

A Polícia Militar do 5º Batalhão de Londrina prendeu um homem suspeito de aplicar golpes em postos de combustíveis na cidade e região. O indivíduo abastecia seu veículo e, no momento da cobrança, fugia sem realizar o pagamento. De acordo com o Capitão Everson Castro, o suspeito já havia cometido o crime mais de dez vezes.

Modus Operandi do Golpista

O homem agia de maneira estratégica para evitar a identificação. Antes de cometer o crime, trocava as placas do veículo, dificultando o rastreamento pelas autoridades. O golpe consistia em abastecer completamente o tanque e, assim que o frentista finalizava o serviço, ele fugia do local sem efetuar o pagamento.

Ação Policial e Prisão

A investigação foi conduzida pelo serviço de inteligência P2 do 30º BPM, que identificou e localizou o suspeito. Em seguida, a equipe da ROTAM do 5º BPM foi acionada para realizar a abordagem. Durante a ação, o veículo foi encontrado, e o homem confessou os crimes. Além disso, placas trocadas foram apreendidas como prova do esquema fraudulento.

As imagens das câmeras de segurança dos postos de combustíveis ajudaram a comprovar a autoria dos crimes. O suspeito foi encaminhado à delegacia para responder pelos delitos. O caso está sendo enquadrado como furto ou estelionato, dependendo da interpretação jurídica dos fatos.

Importância da Denúncia

As autoridades acreditam que outras vítimas possam não ter registrado ocorrência. A Polícia Militar orienta que qualquer pessoa que tenha sido lesada pelo suspeito procure o CIAC (Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão) para registrar um boletim de ocorrência.

O Capitão Everson Castro reforça a mensagem de que “o crime não compensa” e que ações fraudulentas podem resultar em graves consequências para os envolvidos. A Polícia Militar segue trabalhando para garantir a segurança da população e combater crimes como esse.