Polícia Militar do Paraná apreende arma e prende dois suspeitos após acidente de trânsito em Cambé/PR

Na madrugada do dia 31 de agosto de 2024, por volta das 00h35, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), atendeu a uma ocorrência na Avenida Esperança, no Jardim Alvorada, em Cambé. A ação se iniciou após uma chamada registrada via 190, que relatava um capotamento na via e informava que o condutor do veículo estaria portando uma arma de fogo.

Ao chegar ao local, a equipe policial realizou a abordagem do condutor, porém, inicialmente, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, durante a abordagem, surgiu uma denúncia indicando que o condutor teria passado a arma para um amigo. A polícia, com base nas características fornecidas, acionou outra equipe, que conseguiu localizar e abordar o segundo suspeito, encontrando em sua posse um revólver calibre .22.

O suspeito admitiu que havia recebido a arma do condutor do veículo envolvido no acidente. Diante dos fatos, ambos os homens foram presos e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil. A arma foi apreendida, e o veículo foi recolhido ao pátio da 11ª CIPM, uma vez que o condutor não possuía habilitação.