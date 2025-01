Polícia Militar do Paraná apreende carga de vinho irregular avaliada em R$ 40 mil na BR-369

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

PMPR apreende carga irregular de vinhos na BR-369

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM) e da equipe RPA da VTR L1787, realizou, na manhã de terça-feira (29 de janeiro de 2025), a apreensão de uma carga irregular de vinhos na Rodovia BR-369, próximo ao Posto Tigrão. A mercadoria, avaliada em aproximadamente R$ 40 mil, era transportada sem nota fiscal e teve sua origem em Foz do Iguaçu, com destino à região de Londrina.

Ação Policial e Abordagem

A equipe policial recebeu informações anônimas de que um veículo branco, com placas não divulgadas, estaria transportando drogas e havia acabado de passar pela cidade de Arapongas. Diante disso, os policiais se posicionaram estrategicamente na BR-369 para monitorar a movimentação do veículo.

Após cerca de 10 minutos de espera, o carro foi identificado trafegando no sentido Londrina. A equipe deu ordem de parada próximo ao trevo de acesso à PR-445, sendo obedecida pela condutora.

Durante a busca veicular, os policiais localizaram 456 garrafas de vinho sem documentação fiscal. Ao ser questionada, a motorista afirmou que apenas transportava a mercadoria para Londrina, sem saber exatamente onde ou para quem seria a entrega. Ela também declarou que receberia R$ 400,00 pelo transporte.

Reincidência no Crime de Descaminho

A condutora já era reincidente no crime de descaminho, conforme registrado em um Boletim de Ocorrência anterior. Segundo as investigações, ela vinha atuando com o mesmo método: transportando vinhos do Paraguai e de Foz do Iguaçu até a região de Londrina.

Diante dos fatos, a carga, o veículo e a suspeita foram encaminhados à Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os devidos procedimentos legais.

Resultados da Ação

✅ 456 garrafas de vinho apreendidas (avaliadas em R$ 38.886,00)

✅ Veículo apreendido

✅ 1 mulher detida

A Polícia Militar do Paraná reforça seu compromisso com a segurança pública e o combate a crimes de descaminho e contrabando, garantindo maior fiscalização nas rodovias do estado.

🚔 Polícia Militar do Paraná – Nós fazemos a diferença. 🚨