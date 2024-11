Polícia Militar do Paraná realiza apreensão de drogas em Londrina com apoio do Choque Canil

0:00

No dia 20 de novembro de 2024, às 15h30, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da equipe de Rádio Patrulha (RPA) da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), sediada em Cambé, realizou uma operação em Londrina que resultou na apreensão de drogas e na detenção de um menor de idade. A ação ocorreu na Avenida Hugo Seben e contou com o apoio do Choque Canil e do cão farejador K9 Rambal.

Ação Policial

Durante deslocamento para o Jardim Campos Verde, a equipe de Rádio Patrulha identificou dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença policial, um dos suspeitos fugiu para uma área de mata. Para dar suporte, foi acionada a equipe do Choque Canil, que se deslocou rapidamente ao local.

O cão farejador K9 Rambal foi essencial para localizar uma quantidade de entorpecentes escondida na área. O segundo indivíduo, identificado como menor de idade, foi encontrado próximo ao local onde as drogas estavam escondidas. Ele foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia, juntamente com os entorpecentes e outros itens encontrados.

Resultados da Operação

A operação obteve os seguintes resultados:

Substâncias entorpecentes apreendidas;

Um menor de idade detido;

Um celular apreendido;

Quantia em dinheiro apreendida.

Todos os itens foram entregues às autoridades para os procedimentos legais.

Compromisso com a Segurança

O comandante da 11ª CIPM, Major QOPM Marcelo Israel da Costa Vieira, destacou o compromisso da Polícia Militar do Paraná em intensificar o patrulhamento e combater o tráfico de drogas, visando garantir a segurança da população.

Canais para Denúncias

A comunidade pode colaborar com as ações policiais por meio dos seguintes canais:

Telefone 190 ou aplicativo 190 PR;

Telefone 193 para emergências de Bombeiros;

Disque Denúncia 181 para denúncias anônimas.

A Polícia Militar do Paraná reafirma seu lema: “Nós fazemos a diferença!”