Polícia Militar do Paraná Realiza Prisão e Apreensão de Drogas em Ocorrência de Violência Doméstica em Cambé

Na noite de 13 de novembro de 2024, por volta das 21h45min, a equipe RPA da Polícia Militar do Paraná (PMPR), 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), atendeu a uma ocorrência inicial de violência doméstica na Rua Vereador Arlete Marinelli, no bairro Água da Esperança, em Cambé.

Ao chegar ao local, os policiais se depararam com uma situação mais complexa. Um indivíduo, identificado como M.P., estava caído ao solo, trajando apenas roupas íntimas, com escoriações, sangramento e um ferimento aparentemente causado por arma de fogo no joelho. Questionado pelos policiais, M.P. relatou que foi alvo de uma tentativa de homicídio e, em fuga, tentou invadir uma residência em busca de abrigo. Populares informaram que havia outro indivíduo envolvido, que fugiu pulando muros das casas próximas.

Durante o atendimento, a equipe verificou que M.P. inicialmente declarou morar em Londrina. Após novas diligências, descobriu-se que ele residia próximo ao local da ocorrência. Em busca de mais informações, os policiais foram à residência de M.P., onde sua irmã confirmou que ele residia ali e que havia saído após uma discussão com um amigo. A irmã não soube informar o motivo da briga nem se ocorreram disparos de arma de fogo.

Com a permissão da moradora, a equipe realizou buscas na residência e encontrou quatro tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 2,545 kg, e uma porção de substância análoga à cocaína, pesando 115 g. Diante dos fatos, M.P. recebeu voz de prisão, mas devido aos ferimentos foi encaminhado para a Santa Casa de Cambé com escolta policial para atendimento médico. Após sua alta hospitalar, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes de Londrina, onde permanece à disposição das autoridades competentes.

Resultados da Operação:

1 pessoa presa

Apreensão de drogas (maconha e cocaína)

A droga apreendida foi levada à Central de Flagrantes de Londrina para os devidos procedimentos legais.