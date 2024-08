Polícia Militar do Paraná recupera motocicleta furtada e prende suspeito por receptação em Cambé

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

A Polícia Militar do Paraná, por meio da 11ª Companhia Independente (CIPM) e do 2º Comando Regional (CRPM), realizou a prisão de um homem na manhã de 26 de agosto de 2024, no Jardim Campos Verdes, em Cambé, durante patrulhamento de rotina. O indivíduo foi detido sob a acusação de receptação após ser abordado conduzindo uma motocicleta com alerta de furto/roubo.

A equipe da viatura L1377 notou o comportamento suspeito do condutor, que demonstrou nervosismo ao perceber a presença policial. Ele alterou a direção e começou a acompanhar os movimentos da viatura, o que despertou a desconfiança dos policiais. Após ser dada a voz de abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem, exceto um celular e um capacete. No entanto, ao consultar a situação da motocicleta PCX que ele pilotava, foi constatado que o veículo havia sido furtado em 19 de agosto de 2024.

Ao ser questionado, o suspeito informou ter adquirido a motocicleta por R$ 6 mil através do Marketplace do Facebook, no dia anterior (25 de agosto), e afirmou não conhecer o vendedor. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão pelo crime de receptação e foi encaminhado à Delegacia de Cambé para os procedimentos legais.