Polícia Militar encaminha mulher por tráfico de drogas no Jardim Vitória em Cambé

No total, foram apreendidos 22 porções de maconha, 27 porções de cocaína e R$ 221,00 em dinheiro trocado.

A Polícia Militar encaminhou na tarde do último sábado (23/01), por volta das 16h00, na Rua Elvira Gomedi Cairrão no Jardim Vitória em Cambé, uma mulher suspeita de comercialização de entorpecentes.

De acordo com as informações, após denúncia anônima, os policiais deslocaram até o local acima mencionado, onde foi abordado a mulher. Em buscas pela residência foram encontrados drogas no interior de um pote de arroz, dinheiro e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, ela foi encaminhada juntamente com o material apreendido à Central de Flagrantes da cidade de Londrina.