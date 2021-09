Polícia Militar encerra festa na rua com mais de 300 pessoas no Jardim São Jorge em Londrina

As denúncias descreviam a realização de uma festa com som alto e várias pessoas na rua.

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Polícia Militar (PM) encerrou uma festa com mais de 300 pessoas na madrugada deste domingo (5), no jardim São Jorge, em Londrina. Após denúncias sobre um baile funk na rua Benedito Fernandes de Lima, os policiais se dirigiram ao local para realizar abordagem.

As denúncias descreviam a realização de uma festa com som alto e várias pessoas na rua. No local, por volta da 1h30, os policiais encontraram a via totalmente interditada e uma aglomeração que se estendia por mais de dois quarteirões com pessoas bebendo e sem a utilização da máscara de proteção.

Com a chegada das viaturas de apoio, as pessoas hostilizaram as equipes policiais e atiraram objetos. Por conta disso, foi necessário acionar a Rotam (Rondas Ostensivas Táticas). Segundo a PM, só foi possível cessar a agressão com disparo de munição não letal.

Mais tarde, as 3h, as viaturas retornaram ao local por conta do retorno das aglomerações. Novamente, os policiais utilizaram munição não letal para dispersar o grupo. Não foi possível realizar a abordagem dos autores.

Tarobá News