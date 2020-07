A Polícia Militar prendeu na noite deste sábado (04/07), por volta das 20h35, um casal suspeito de comercializar entorpecentes na Rua Fazenda Santa Dalmácia no Jardim Nova Cambé.

De acordo com o boletim de ocorrência, após denúncia anônima, a equipe ROTAM dos Soldados Guimarães e Esteves sob o comando do Sargento Carlos com apoio da equipe RPA do Soldado Oliveira e Cabo Elias, deslocaram até o endereço acima mencionado, em um bar, onde visualizaram o casal suspeito com as mesmas características repassadas pelo denunciante.

Em busca pessoal, com a mulher foram encontradas 2 porções de cocaína e R$ 47,00 em dinheiro trocado, e com o rapaz estavam 2 porções de maconha e R$ 111,00 em dinheiro trocado.

Em diligências, a equipe localizou em uma sacola que estava em um terreno em frente ao estabelecimento comercial, 5 porções de maconha e 18 pedras de crack. Na casa do rapaz, localizada na Rua Noruega, os policiais ainda apreenderam R$ 433,00 em dinheiro trocado, 45 porções de maconha, 3 porções grandes de maconha sem ser fracionadas e 1 balança de precisão.

Diante dos fatos, o casal de namorados recebeu a voz de prisão e foram encaminhados juntamente com o material apreendido à Central de Flagrantes para serem tomadas as medidas cabíveis.